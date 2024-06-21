Відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи.

Національний банк запроваджує заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх.

"Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту", - йдеться у повідомленні регулятора.

Зазначається, що відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

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Рішення щодо онлайн-казино та азартних ігор в Україні

У квітні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Таким чином, в Україні обмежать діяльність онлайн-казино.

Верховна Рада готує новий законопроект про азартні ігри, у першому читанні він був ухвалений в квітні За словами народного депутата Ярослава Железняка, законопроект, зокрема, ліквідовує Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, створює жорсткіші обмеження по рекламі та прибирає "будь-які згадки військових, щоб не маніпулювали цим у рекламі".

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