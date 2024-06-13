Жінка була учасницею батьківського комітету 9 класу одного з ліцеїв міста.

На Житомирщині правоохоронці викрили жінку, яка взялась за організацію випускного для 9 класу одного з ліцеїв міста, а натомість обікрала батьків. Про це повідомила пресслужба Житомирського районного управління поліції.

"Поліцейські Житомирського районного управління встановили причетність 35-річної місцевої жительки до щонайменше 14 ошуканств. Вона ввела в оману батьків випускників, витративши зібрані для святкування кошти. Слідчі з’ясували, що жінка була учасницею батьківського комітету 9 класу одного з ліцеїв міста" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наприкінці травня вона запропонувала у груповому чаті месенджера взяти на себе організацію випускного свята для дітей.

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"Для цього надала реквізити особистої банківської картки, на яку батьки ліцеїстів робили перекази коштів. Однак за тиждень від початку збору жінка повідомила, що стала жертвою шахраїв. Мовляв, до її банківського рахунку було отримано несанкціонований доступ та всі гроші, зібрані на свято, зникли", - повідомили там.

Зазначається, що така обставина видалася дивною для учасників фінансового збору, тож вони вирішили звернутися до правоохоронців. Оперативники кримінальної поліції, провівши низку заходів, з’ясували, що кошти з банківського рахунку жінки були використані для гри в онлайн-казино.

Пізніше вона зізналася, що таким чином вирішила заробити на "вільних" коштах. Загальна сума завданих жінкою збитків перевищує 11 тисяч гривень.

12 червня слідчі Житомирського районного управління поліції повідомили фігурантці про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Згідно з законодавством такі протиправні дії караються значним штрафом або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Випадки шахрайства в Україні

В Одесі затримали шахрая, який під приводом оформлення держдопомоги заманював людей на "двійник" державного сайту, отримував дані банківських карток та привласнював гроші.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, житель Одеси розробив шахрайську схему для заволодіння коштами людей під приводом отримання грошової допомоги від держави.

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