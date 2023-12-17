За словами Ліндсі Грема, рішення про підтримку Києва буде ухвалене в наступному році.

Питання подальшого надання Сполученими Штатами Америки допомоги Україні буде вирішуватися вже у наступному році. Про це заявив сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем, повідомляє NBC News.

"Це буде діяти в наступному році. Ми відчуваємо, ніби нас гальмують. Ми ще не близькі до угоди. Це відбудеться наступного року", - сказав Грем.

Як відомо, раніше спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон та його однопартійці у Сенаті неодноразово заявляли, що підтримуватимуть виділення допомоги Україні лише в тому випадку, якщо це буде у пакеті з рішенням пропосилення контролю на кордоні США та Мексики.

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Допомога США Україні - останні новини

Цього тижня Конгрес США схвалив оборонний бюджет з 800 мільйонами доларів для України. Загалом на оборонні потреби Пентагону і програми фінансування передбачається виділити 886 мільярдів доларів.

Закон, зокрема, передбачає виділення 11,5 млрд доларів на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та 800 мільйонів доларів на підтримку України для захисту від російського вторгнення.

Раніше у Пентагоні зробили невтішну заяву щодо підтримки України. За словами секретаря оборонного відомства США Пета Райдера, у Пентагону залишилося близько 4,4 млрд доларів, у фонді надання допомоги за президентськими повноваженнями – близько 1 млрд доларів.

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