Західні чиновники побоюються, що якщо США не зможуть продовжувати надавати підтримку Україні, європейські країни підуть за ними.

Україна цілком може зазнати невдачі в війні з Росією, якщо США і ЄС не нададуть їй додаткову допомогу, пише CNN з посиланням на американських і європейських чиновників

"З нами немає ніякої гарантії успіху, але без нас вони напевно зазнають невдачі", - сказав високопоставлений військовий чиновник США.

"Якщо розглядати можливість захоплення і утримання нових територій, — сказав один європейський дипломат, - то важко уявити, як цього можна домогтися успіху без постійної підтримки США".

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У більш широкому сенсі, західні чиновники побоюються, що втрата або подальша затримка підтримки США вплине на допомогу з боку їх союзників. Раніше Угорщина заблокувала подальшу допомогу Україні від Європейського Союзу, і багато хто побоюється, що, якщо США не зможуть продовжувати надавати підтримку, європейські країни підуть за ними.

"Зараз західні спецслужби підраховують, як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО. Один високопоставлений військовий чиновник США підрахував, що це може зайняти кілька місяців, при гіршому сценарії, коли до літа відбудеться серйозна невдача або навіть поразка", - пише CNN.

Українські сили вже нормують боєприпаси, повідомили CNN американські та українські офіційні особи, оскільки російські сили ведуть вогонь у відповідь з інтенсивністю, в п'ять-сім разів більшою, ніж здатні українські сили. Високопоставлений український військовий чиновник повідомив CNN, що українські командири вважають, що вплив на їх вогневу міць призвів до додаткових українських жертв.

Видання зазначає, що, за оцінками західних чиновників, без додаткової допомоги США Україна спочатку вичерпає запаси ракет великої дальності, потім ракети ППО, а потім артилерійські боєприпаси і ракети малої дальності, такі як переносні протитанкові ракети "Джавелін" і зенітні ракети "Стінгер".

Кожна категорія боєприпасів має вирішальне значення для оборони України. Ракети великої дальності зіграли центральну роль в успіху України в відтісненні російського Чорноморського флоту, щоб відкрити транспортний коридор для зерна та інших вантажів. Ракети ППО виявилися особливо важливими в останні тижні, оскільки цієї зими Росія розширила свої атаки на цивільну інфраструктуру. Ракети меншої дальності дозволили українським силам захищатися від російських танків і літаків, чисельність яких значно перевершує їх власні.

"Я не думаю, що люди до кінця усвідомлюють, що насправді означатиме падіння України", — сказав CNN європейський дипломат. "Ми побачимо жахливі речі: етнічні чистки і повне руйнування України. Згадайте, що вони зробили в Бучі. Тож це вже успіх, якщо ми зможемо запобігти цьому. І саме тому ми повинні продовжувати".

Війна з Росією - прогнози західних ЗМІ

Раніше військовий аналітик BILD Юліан Репке з посиланням на дані джерел в розвідці заявив, що Росія має намір продовжувати військові дії в Україні до 2026 року, і за цей час планує захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, в тому числі, їх обласні центри. При цьому влада РФ розраховує на зниження підтримки України Заходом, а також на імітацію мирних переговорів, щоб ввести світову спільноту в оману щодо "мирних намірів" Росії.

Водночас німецьке видання Die Zeit прогнозує, що Україну чекає важка зима без достатньої західної підтримки, особливо з боку Сполучених Штатів Америки, оскільки допомога Заходу зараз на 90% нижча, ніж рік тому.

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