Конгрес США просять схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні якомога швидше.

США доведеться обирати між власною боєготовністю і поставками зброї Україні через вичерпання коштів на підтримку Києва.

Про це заявив секретар Пентагону Пет Райдер на брифінгу. За його словами, у Пентагону залишилося близько 4,4 млрд доларів. У фонді надання допомоги за президентськими повноваженнями – близько 1 млрд доларів.

"Звичайно, у нас є опція витратити всі 4,4 млрд доларів, але це важкий вибір. Зрештою, нам доведеться ухвалювати рішення щодо нашої власної боєготовності і наших можливостей продовжувати підтримувати Україну в тій мірі, в якій вона повинна підтримуватися на полі бою. Це причина, з якої ми просимо Конгрес схвалити запит на додаткове фінансування так швидко, як це можливо", – зазначив він.

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Допомога Україні від США: проблеми з допфінансуванням

У другій половині жовтня президент США Джо Байден подав до американського Конгресу запит на додаткове фінансування у розмірі 106 млрд доларів, 61 млрд доларів з яких передбачено на підтримку України.

Кілька тижнів республіканці всіляко блокували його просування, фактично взявши питання допомоги Україні в заручники. Представники Республіканської партії вимагають посилення міграційної політики США на тлі ситуації на південному кордоні і відмовляються розглядати допомогу Україні без просування з цього питання. Зокрема, всі республіканці в Сенаті голосували проти розгляду цього законопроекту.

14 грудня представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що законодавці-республіканці пішли на святкові канікули, так і не погодивши запит президента Байдена на додаткове фінансування, де йдеться в тому числі про допомогу Україні. Як і Сенат, Палата представників повернуться до роботи лише 9 січня 2024 року.

Пізніше стало відомо, що Сенат все ж відклав відхід на канікули, оскільки переговори про допомогу Україні та безпеку кордонів тривають.

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