Нардепка заявила, що задля уникнення ризиків необхідно прийняти непопуляне рішення щодо податків.

Військові ризикують залишитися без зарплат уже наприкінці вересня, якщо Рада не ухвалить рішення про підвищення податків. Про це заявила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа в подкасті "Хроніки економіки".

"Коли робили наближення видатків, то в розписі "переставляли" кошти з клітинки видатків на зарплату у вересні, жовтні, листопаді в клітинку закупівлі зброї на початку року", – пояснює вона.

Про те, що державі доведеться підвищувати податки, було відомо ще на початку року. Проте уряд до останнього відкладав непопулярне рішення. Тепер депутатам та урядовцям потрібно в авральному режимі рахувати можливі варіанти податкових змін і шукати компроміс між різними політичними силами, громадянами та бізнесом.

Відео дня

Наразі урядовцям та нардепам необхідно знайти 500 млрд грн. Більшість з цієї суми, а саме 495 мільярдів гривень, підуть на потреби оборони, зокрема зарплати військовослужбовців, закупівлю та ремонт військової техніки в різних органах оборони: Збройних силах, Національній гвардії, Держприкордонслужбі, ГУР МО, СБУ і так далі.

Один мільярд гривень планується виділити додатково на пілотний проєкт із зубного протезування і стоматологічного лікування ветеранів коштом держави.

400 мільйонів виділяються на грошову допомогу українцям, звільненим з полону. Додатковий 101 мільйон – на виконання покарань пенітенціарними установами. У першу чергу – через зростання вартості комунальних послуг. Ще 4,5 мільярда – на поповнення Резервного фонду державного бюджету.

"Потрібно, аби зміни до бюджету були підписані і запрацювали до середини вересня. Коли робили наближення, то в розписі "переставляли" кошти з клітинки видатків на зарплату у вересні, жовтні та листопаді в клітинку закупівлі зброї на початку року. Тобто щоб в кінці вересня виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям, потрібно ухвалити бюджет і підписати його до середини вересня", - зазначила Підласа.

Зарплати військовим

Як повідомляв заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони Юрій Мисягін, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з членами фракції анонсував підвищення зарплатні військовим до 200 000 грн. Це стосуватиметься тільки тих, хто понад два роки на нулі. Але це ще не остаточне рішення.

Раніше УНІАН писав, що у Верховній Раді назвали цифри дефіциту бюджету Міноборони на 2024 рік. Тільки на грошове забезпечення не вистачає 36% від необхідної суми, або 430 млрд грн.

Законопроект №11012, яким пропонується підвищення щомісячної зарплатні військовим, буде розглянуто, ймовірно, після проекту закону про мобілізацію, повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський.

Вас також можуть зацікавити новини: