Парламент почне обговорювати законопроекти вже цього місяця.

В умовах триваючої агресії РФ уряд України планує підвищити податки на різноманітні товари, починаючи від палива та тютюнових виробів і закінчуючи продажем нових транспортних засобів, щоб підкріпити свій кволий бюджет. Це має стати першим підвищенням податків у країні після повномасштабного вторгнення Росії понад два роки тому, пише Bloomberg.

Видання, з посиланням на український Мінфін, зазначає, що три чверті коштів з необхідних 500 млрд гривень буде отримано за рахунок внутрішніх запозичень і надлишкових доходів держбюджету за перше півріччя та одну чверть за рахунок оподаткування.

Найвищі ставки податку застосовуватимуться до ряду видів діяльності, таких як перша реєстрація приватних транспортних засобів (15% від вартості автомобіля) і продаж ювелірних виробів (до 30% від продажної ціни). Продажі нерухомості також будуть обкладатися новим 5% податком. За оцінками уряду, ці зміни можуть принести цьогорічному бюджету 125 мільярдів гривень.

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Військовий збір, запроваджений в Україні в 2014 році як основне джерело фінансування Збройних сил, також планується збільшити для фізичних осіб з 1,5% до 5%.

Крім цього, запроваджується акцизний податок на солодкі напої у розмірі 0,1 євро за 1 літр солодкого напою. Також з 1 вересня буде збільшено акцизи на тютюн та пальне. За розрахунками Міністерства фінансів, ці види податків принесуть в держбюджет 16,9 млрд гривень.

"Очікується, що парламент почне обговорювати законопроекти вже цього місяця", - йдеться у матеріалі.

Підвищення податків в Україні

18 липня уряд представив законопроєкт, яким передбачено підвищення низки податків, зокрема, підвищення військового збору та розповсюдження його на низку операцій.

Того ж дня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне. Згідно з текстом закону, поступово, до 2028 року, ставки акцизного податку на пальне будуть збільшуватися і у 2028 році складатимуть 359 євро за 1000 л бензину, 330 євро за 1000 л дизельного пального та 70 євро за 1000 л скрапленого газу.

4 червня народні депутати підтримали у першому читанні законопроєкт № 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Передбачається, що у 2025 році він збільшиться на 23%, а потім, у 2026-2028 роках, буде зростати на 5% щороку.

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