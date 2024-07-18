Кабмін готує законопроєкт, який передбачає підвищення військового збору і не тільки.

Кабінет міністрів готується ухвалити законопроєкт, яким передбачено підвищення низки податків. Зокрема, військовий збір зросте з нинішніх 1,5% до 5% та більше в окремих випадках. Про це в Telegram повідомив заступник голови комітету ВР з питань фінансів податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, урядовий законопроєкт пропонує низку змін до Податкового кодексу України. Зокрема, передбачається підвищення ставки військового збору з доходів до 5%.

Документ також передбачає сплату військового збору у розмірі 5% ФОПами – платниками єдиного податку 1, 2 та 4 групи. ФОПи – платники єдиного податку 3 групи сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від доходу.

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Для юридичних осіб (платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи) військовий збір складатиме 1% від доходу.

Інші новації законопроєкту:

військовий збір у розмірі 5% від вартості банківських металів сплачуватимуть юридичні та фізичні особами, які здійснюють операції з придбання у банків банківських металів;

30% від вартості реалізованих ювелірних виробів сплачуватимуть підприємства, установи та організації і ФОПи, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння;

сплата 15% від вартості набутого рухомого майна підприємствами, установами тa організаціями, фізичними особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні (крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством);

сплата 5% від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного об’єкта нерухомості;

сплата 5% постачальниками електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного зв’язку.

Також законопроєкт передбачає встановлення обов’язку щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним, у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати з розрахунку на 1 куб. м резервуарів для зберігання бензину, дизельного палива та скрапленого газу.

Крім цього, встановлюється специфічна ставка акцизного податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр солодкого напою. За словами Железняка, очікуваний ефект від підвищення податків становитиме 140 млрд грн.

Варто ззаначити, що уряд має подати відповідний законопроєкт до Верховної Ради, де він має пройти два читання. Лише потім його зможе підписати президент.

Підвищення податків в Україні

Сьогодні, 18 липня, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне, який передбачає поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Раніше в Україні обговорювали підвищення податків через серйозний дефіцит державного бюджету в частині військових видатків. Зокрема, обговорювалося підвищення військового збору до 5%, розповсюдження його на ФОП та підвищення ПДВ з 20% до 23%.

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