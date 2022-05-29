Відповідна допомога буде надана у вигляді гранту.

Німеччина надасть Україні один мільярд євро допомоги.

Про це йдеться у повідомленні Посольства Німеччини в Україні у мікроблозі Twitter.

"Обговорила з міністром фінансів Сергієм Марченком актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн", - наголосила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Нагадаємо, що міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек заперечив інформацію деяких ЗМІ про мляву позицію країни щодо військової допомоги Україні у протистоянні з Росією.

22 травня Німеччина вирішила передати Україні летальну зброю, а також гроші на закупівлю необхідного, артилерійські боєприпаси та засоби перехоплення. 27 травня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Берлін повинен відправити зброю в Україну.

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