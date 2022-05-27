Німецький канцлер заявив, що Путіну "не повинна зійти з рук нелюдська війна" в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін повинен відправити зброю в Україні. Він вважає, що президенту Російської Федерації Володимиру Путіну "не повинна зійти з рук нелюдська війна" в Україні.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel.

За словами Шольца, саме через війну в Україні вводяться жорсткі санкції проти РФ, А Києву надають гуманітарну, економічну та фінансову допомогу.

"І, отже, також постачання зброї в зону бойових дій, чого ми ніколи не робили як федеративна республіка", - заявив канцлер Німеччини.

При цьому він вказав, що дане рішення викликає політичні та етичні питання, які необхідно обговорювати. Також Шольц зазначив, що Німеччина вирішила допомогти "жертвам цієї загарбницької війни", щоб "груба сила не переважала як засіб політики".

Відмова Німеччини постачати зброї ЗСУ

Український посол Андрій Мельник розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца. На його думку, глава федерального уряду, ймовірно, не бажає поставляти Україні важке озброєння.

Крім того, Берлін заблокував передачу танків Т-72 зі Словенії.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував позицію уряду Німеччини щодо війни Росії проти України. Німеччина "занадто вагається, щоб поставити важке озброєння і ввести санкції", вважає він.

22 травня Німеччина вирішила передати Україні летальну зброю, а також гроші на закупівлю необхідного, артилерійські боєприпаси та засоби перехоплення.

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