За останні дев'ять тижнів уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України, писали німецькі ЗМІ.

Міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек заперечив інформацію деяких ЗМІ про мляву позицію країни щодо військової допомоги Україні у протистоянні з Росією.

Про це він заявив інтерв'ю виданню Welt am Sonntag.

"Поки ми говоримо, прямо зараз українських солдатів навчають користуватися (німецькими гаубицями) Panzerhaubitze 2000", - сказав він.

Хабек уточнив, що невдовзі ці гаубиці буде доставлено в Україну: "Тому у жодному разі не можна сказати, що Німеччина не постачає нічого або постачає занадто мало".

Водночас він додав, що ФРН не може виконати всі побажання України: "Вірно те, що Берлін не може виконати всі побажання України".

Що передувало

Німецьке видання Welt опублікувало документи, в яких зазначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився постачати Україні важке озброєння на зразок танків і бронетранспортерів, посилаючись на угоди з союзниками з НАТО. Водночас країна з кінця березня майже не постачала й легких озброєнь.

Згідно зі списком, у середині травня Німеччина надіслала 3 тис. протитанкових мін та 1,6 тис. спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії. Натомість у першому доставленні, відправленому в Україну місяцем раніше, були лише запчастини до кулеметів, запальники, детонаційні шнури, радіостанції, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

За даними української сторони, останнє постачання зенітної та протитанкової зброї з Німеччини відбулося понад два місяці тому - 25 березня. Допомога містила 2 тис. ракет Panzerfaust 3 і 1,5 тис. зенітних ракет "Стріла".

Проте, згідно з українським списком від 29 березня, потреба в цих боєприпасах все ще залишалася. Також бійцям потрібні були протикорабельні ракети типу "Гарпун".

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