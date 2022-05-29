Міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек заперечив інформацію деяких ЗМІ про мляву позицію країни щодо військової допомоги Україні у протистоянні з Росією.
Про це він заявив інтерв'ю виданню Welt am Sonntag.
"Поки ми говоримо, прямо зараз українських солдатів навчають користуватися (німецькими гаубицями) Panzerhaubitze 2000", - сказав він.
Хабек уточнив, що невдовзі ці гаубиці буде доставлено в Україну: "Тому у жодному разі не можна сказати, що Німеччина не постачає нічого або постачає занадто мало".
Водночас він додав, що ФРН не може виконати всі побажання України: "Вірно те, що Берлін не може виконати всі побажання України".
Що передувало
Німецьке видання Welt опублікувало документи, в яких зазначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився постачати Україні важке озброєння на зразок танків і бронетранспортерів, посилаючись на угоди з союзниками з НАТО. Водночас країна з кінця березня майже не постачала й легких озброєнь.
Згідно зі списком, у середині травня Німеччина надіслала 3 тис. протитанкових мін та 1,6 тис. спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії. Натомість у першому доставленні, відправленому в Україну місяцем раніше, були лише запчастини до кулеметів, запальники, детонаційні шнури, радіостанції, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.
За даними української сторони, останнє постачання зенітної та протитанкової зброї з Німеччини відбулося понад два місяці тому - 25 березня. Допомога містила 2 тис. ракет Panzerfaust 3 і 1,5 тис. зенітних ракет "Стріла".
Проте, згідно з українським списком від 29 березня, потреба в цих боєприпасах все ще залишалася. Також бійцям потрібні були протикорабельні ракети типу "Гарпун".