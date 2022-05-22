У списку - протитанкова зброя, засоби перехоплення, а також боєприпаси та те, що може бути використано в артилерійському бою.

Німеччина вирішила передати Україні летальну зброю, а також гроші на закупівлю необхідного, артилерійські боєприпаси та засоби перехоплення.

Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц в ефірі Reuters.

Він зазначив, що Берлін запросив у німецької збройової промисловості список, які матеріали вона може поставити найближчим часом.

"Україна зробила вибірку з цього списку і ми надамо їй також гроші, необхідні для закупівлі. Серед усього, як і раніше, озброєння, яке включає протитанкову зброю та засоби перехоплення, а також боєприпаси та те, що може бути використано в артилерійському бою", – зазначив Шольц.

Позиція Німеччини щодо постачання зброї ЗСУ

Раніше український посол Андрій Мельник розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца. На його думку, глава федерального уряду, ймовірно, не бажає поставляти Україні важке озброєння.

"У нас таке враження, що канцлер не хоче робити цього. Є лише сім самохідних гаубиць, але немає ні танків Gepard, ні Leopard 1 ні БМП Marder. Всі вони вже були виведені з експлуатації Бундесвером і можуть бути передані нам оборонною промисловістю, без шкоди для Німеччини захищатися", - висловився дипломат.

Німеччиною заблокована також передача танків Т-72 зі Словенії.

"Це підступна логіка, яка залишає людей у біді", - зазначив Мельник.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував позицію уряду Німеччини щодо війни Росії проти України. Німеччина "занадто вагається, щоб поставити важке озброєння і ввести санкції", вважає він.

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