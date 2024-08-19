В Німеччині обіцяють підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті від вторгнення Росії стільки, скільки це буде необхідно. Про це заявив речник міністерства фінансів ФРН Фабіан Лебер, повідомляє Bloomberg.

За його словами, правляча коаліція канцлера Олафа Шольца та її міжнародні партнери будуть покладатися на частину підтримки уряду в Києві, яка фінансуватиметься з прибутків, отриманих від заморожених активів російського центрального банку.

"Ми, як і раніше, стоїмо пліч-о-пліч з Україною, і це особливо стосується міністра фінансів Крістіана Лінднера. Він каже, що, звичайно, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав спікер. Відео дня

У свою чергу заступник прес-секретаря уряду ФРН Вольфганг Бюхнер також наголосив на безперервності підтримки Німеччини України.

"Ніхто, перш за все президент Росії, не може сподіватися, що ми послабимося", - наголосив речник.

Допомога Німеччини Україні - останні новини

У понеділок, 19 серпня, стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього, зокрема, увійшли система ППО та безпілотники. Також у межах допомоги Київ отримає тисячі патронів та сотні штурмових гвинтівок.

Раніше німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомлио, що Німеччина різко скорочує видатки на військову допомогу Україні - зокрема, наступного року видатки нібито скоротять удвічі, а згодом і вдестеро.

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