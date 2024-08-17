На його думку, наступ ЗСУ демонструє, як Захід недооцінював українську відвагу і рішучість.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії продемонстрував захоплення наступом ЗСУ у Курській області РФ та закликав дозволити нашим військам використовувати далекобійну зброю без обмежень.

Відповідна стаття під заголовком "Після тижня тактичного блиску Україна нарешті може покласти край цій війні" була опублікована у Daily Mail. За словами Джонсона, правитель РФ Володимир Путін був роздратований під час доповіді губернатора Курщини про проникнення українських військ на російську територію, що посилило приниження російського диктатора.

"Путін не міг уявити, що українські танки увійдуть на територію Росії й захоплять більше території за тиждень, ніж росіяни за рік", - наголошує Джонсон.

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На його думку, наступ ЗСУ демонструє, як Захід недооцінював українську відвагу і рішучість. Він переконаний, що союзники повинні припинити зволікання і надати Україні дозвіл на використання далекобійної західної зброї, такої як американські ракети ATACMS і британські Storm Shadow, щоб зупинити авіаудари противника.

"Ми недооцінювали їхню сміливість — їхню готовність робити те, що люди вважали неможливим. І ми хронічно недооцінювали їхню чисту лють до російського загарбника — глибоку жагу в українських серцях вигнати війська Путіна з кожного клаптика української землі. Тож, заради бога, можна нам нарешті припинити молоти язиками, відкинути безглузду путінофобію і дати українцям інструменти, яких вони справді потребують, щоб довести справу до кінця", – обурюється Джонсон.

Він також звернувся до нинішнього прем'єра Британії Кіра Стармера з закликом активніше підтримувати Україну і допомогти завершити війну.

Війна в Україні - операція у Курській області

Як писав Bloomberg, Курська операція розвіяла переконання Заходу, що Україна програє. Це також посилило розмови про необхідність скасувати усі обмеження на використання західної зброї і змінило уявлення союзників про українську бойову силу.

На думку командувача військами НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса, операція Збройних сил України на території Курської області РФ є "приголомшливим поворотом" у війні Росії проти нашої держави.

Водночас Bild зазначає, що Путін почав операцію "Помста". Ворожі пропагандисти залюбки знімають на камери своїх смартфонів загиблих українських воїнів та знищену техніку.

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