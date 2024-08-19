Також Україна в межах допомоги отримає тисячі патронів та сотні штурмових гвинтівок.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якої увійшли система ППО IRIS-T та безпілотники Vector. Про це йдеться у повідомленні пресслужби німецького уряду.

В межах допомоги Україна отримає:

одну систему ППО IRIS-T SLS;

14 тисяч патронів калібру 155 мм;

10 безпілотних надводних кораблів;

16 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

шість високомобільних саперних екскаваторів;

одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

55 тисяч аптечок першої допомоги;

700 штурмових гвинтівок MK 556;

10 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами;

50 гвинтівок CR 308.

У пресслужбі уряду нагадали, що наразі на військову допомогу Україні витрачено вже приблизно 5 млрд євро (2023 рік) та близько 1,6 млрд євро (2022 рік). Ще близько 2,9 млрд євро було виділено в перші два роки війни на постачання, які надійдуть лише у 2025-2028 роках.

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"З початку збройного нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року Німеччина поставила матеріальних засобів зі складів Федеральних збройних сил на суму близько 5,2 мільярда євро, що відображає оціночну вартість заміщення. Крім того, понад 10 000 українських солдатів пройшли військову підготовку в Німеччині. Витрати на цю підготовку на сьогодні становлять приблизно 282 млн євро. Додаткові витрати, які тут не підраховані, пов'язані з медичним лікуванням поранених солдатів", - додали у повідомленні.

Допомога Україні від Німеччини - що відомо

Як писав УНІАН, посол України у Німеччині Олексій Макєєв закликав уряд ФРН не скорочувати військову допомогу Києву. Дипломат підкреслив, що безпека Європи залежить від політичної волі Німеччини продовжувати відігравати провідну роль у підтримці України.

Водночас Міністерство фінансів Німеччини відреагувало на поширену в ЗМІ інформацію про те, що Берлін не планує наступного року надавати Україні допомогу.

У відомстві наголосили, що федеральний уряд підтримує Україну у фінансуванні та оснащенні військовою технікою таким чином, як це не робить жоден інший європейський партнер.

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