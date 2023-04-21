Henkel підписав угоду про продаж свого російського бізнесу.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, німецький хіміко-промисловий концерн Henkel заявив про продаж свого бізнесу на території агресора.

Як зазначається в заява компанії, Henkel підписав угоду про продаж свого російського бізнесу консорціуму місцевих інвесторів.

У консорціум, який купує бізнес Henkel на території агресора, увійшли Augment Investments, Kismet Capital Group та Elbrus Services.

Відео дня

"Покупці мають налагоджені та довгострокові ділові відносини в західних країнах і не підпадають під санкції ЄС або США", - відзначили в компанії.

Узгоджена ціна покупки становить 54 млрд рублів, що відповідає приблизно 600 млн євро. Угода поки ще не закрита.

Війна в Україні та Henkel

У квітні 2022 року концерн Henkel заявив про припинення діяльності в Росії. Разом з тим в компанії відзначили, що Henkel буде співпрацювати зі своїми командами в Росії, щоб забезпечити впорядкований процес завершення діяльності. Повідомлялося, що 2500 співробітників Henkel в Росії будуть продовжувати працювати і отримувати зарплату.

16 серпня 2022 року Henkel виставила на продаж свої активи в Росії та Білорусі. За даними Henkel, вихід з цих ринків обійдеться в 184 мільйони євро, з них 88 мільйонів євро – це збитки ділової репутації. Решта суми припадає на основні засоби концерну (земельні ділянки, заводи, обладнання), товарні знаки та інтелектуальну власність.

У серпні 2022 року Henkel оцінила втрати від виходу з російського і білоруського ринків і заявила, що має намір завершити цей процес до кінця поточного року.

Вас також можуть зацікавити новини: