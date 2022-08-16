Вихід з цих ринків обійдеться в 184 мільйони євро.

Німецька компанія Henkel, яка виробляє косметику і побутову хімію, виставила на продаж свої активи в Росії і Білорусі.

Про це повідомляється в квартальному звіт компанія.

За даними Henkel, вихід з цих ринків обійдеться в 184 мільйони євро, з них 88 мільйонів євро – це збитки ділової репутації. Інша частина суми припадає на основні активи концерну (земельні ділянки, заводи, обладнання), товарні знаки та інтелектуальну власність.

Газета "Відомість" пише, що серед потенційних покупців експерти називають російську компанію "Техноніколь". Також зацікавлені китайські і турецькі бізнесмени.

Компанія Henkel заснована в 1876 році і є однією з найбільших компаній Німеччини. Серед найбільш відомих брендів - будівельні суміші Ceresit, клей "Момент", засоби особистої гігієни Schwarzkopf, Syoss, Fa, миючі та чистячі засоби Persil, Bref.

За минулий рік компанія заробила 20 мільярдів євро, операційний прибуток склав 2,7 мільярда євро.

Нагадаємо, на початку квітня в Henkel заявляли, що компанія поки продовжить роботу в Росії і прийме подальші заходи в разі потреби. Проте вже за кілька тижнів передумала.

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