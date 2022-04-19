Нenkel засуджує війну РФ проти української держави.

Німецька компанія Henkel, яка виробляє косметику та побутової хімію, змінила свою позицію і заявила про припинення діяльності в Росії.

У заяві компанії йдеться, що таке рішення схвалене на тлі війни в Україні.

"Henkel засуджує війну Росії проти України та насильство проти невинних мирних жителів. Нашим пріоритетом залишається зробити все можливе, щоб підтримати наших колег в Україні", - цитує прес-служба генерального директора Карстена Кнобеля.

Водночас в компанії зазначили, що Henkel буде співпрацювати зі своїми командами в Росії над деталями, щоб забезпечити впорядкований процес завершення діяльності. Тим часом 2500 співробітників Henkel в Росії продовжуватимуть працювати та оплачуватимуться.

"Очікуваний фінансовий вплив для Henkel в результаті запланованого виходу на цей час неможливо кількісно оцінити", - додали у компанії.

Нагадаємо, на початку квітня у Henkel заявляли, що компанія поки продовжить роботу у Росії та вживатиме подальші заходів у разі необхідності.

Війська РФ вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь, Миколаїв, Херсон та Одесу.

Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну засудив фактично весь світ, багато країн запровадили проти країни-агресора санкції.

Низка іноземних компаній - наприклад, Microsoft, IBM, Cisko, Starbucks, Coca-Cola, McDonald's та японська телеком-корпорація NEC Group призупинили співробітництво з Росією.

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