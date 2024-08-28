До санкційного переліку потрапили три російські компанії – провайдери програмного забезпечення та ІТ-рішень для банків та фінансового сектору.

Україна має перші результати нещодавнього масштабного пакета санкцій США, які стали особливо відчутні для фінансового сектору РФ. Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний.

"Напередодні Дня Незалежності України США застосували персональні санкції до 400 фізичних та юридичних осіб – російських підприємств та компаній із третіх держав (Китай, ОАЕ та інші), що працюють у стратегічно важливих для РФ секторах економіки та залучені до схем постачання в обхід санкцій, а також суттєво посилили заходи у сфері експортного контролю", – написав Пишний.

За його словами, для України надважливим є те, що до цього переліку партнери включили одразу три російських компанії – одних із найбільших провайдерів програмного забезпечення та ІТ-рішень для банків та фінансового сектору:

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"Діасофт" – один із розробників Системи передачі фінансових повідомлень центробанку рф, щодо якої запроваджено секторальні санкції ЄС;

"ЦФТ" – один із найбільших провайдерів ІТ-послуг для фінсектору в РФ, співпрацює з центробанком РФ, є розробником російської платіжної системи "Золота Корона";

АТОЛ – постачальник платіжних рішень, виробник pos-терміналів, пов’язаний із сервісом Sigmapay для розрахунків росіян у Туреччині.

"Ці санкції – результат плідних переговорів української команди за участю представників НБУ з санкційною командою США. Ми цінуємо зусилля наших партнерів у посиленні та оновленні підходів до тиску на фінансовий сектор РФ через санкціонування компаній, що забезпечують ІТ-підтримку сектору", – зазначив голова Нацбанку.

Він додав, що також одним із акцентів прес-релізу Міністерства фінансів США стало застереження для іноземних фінансових установ та урядів щодо нових представництв російських банків. Так, Мінфін США рекомендує країнам з обережністю надавати дозвіл будь-якій російській фінансовій установі на відкриття нової філії в їхніх юрисдикціях, адже це може наражати фінансові системи країн на високі ризики в частині санкційного комплаєнсу.

"Вже спостерігаємо фактично моментальний ефект від санкційного пакета: низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему "Золота Корона". За інформацією банків, призупинення співпраці зумовлене додатковими перевірками щодо зв’язку з санкційними особами з метою дотримання міжнародних економічних санкцій", – повідомив Пишний.

Санкції проти РФ – останні новини

США 23 серпня оголосили про новий пакет санкцій, спрямований загалом проти 400 юридичних і фізичних осіб, як у Росії, так і за кордоном. До списку потрапило понад 60 російських компаній зі сфери оборонних технологій, чиї "продукти і послуги дають змогу Росії підтримувати її військові зусилля" в Україні.

Також стало відомо, що США попереджають країни, які торгують із Росією, що вони ризикують зазнати вторинних санкцій, якщо дозволять російським банкам відкривати місцеві відділення для фінансування поставок товарів для військової машини Путіна.

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