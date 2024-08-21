14-й пакет санкцій щодо Росії за війну проти України був остаточно схвалений Євросоюзом 24 червня.

Уряд Швейцарії заявив у середу, що вирішив приєднатися до подальших заходів Європейського союзу в рамках 14-го пакета санкцій блоку проти Росії.

Як пише The Guardian, рішення набуде чинності 27 серпня. Раніше, 9 липня, Швейцарія вже додала 69 осіб і 47 організацій до свого санкційного списку.

14-й пакет санкцій щодо Росії за війну проти України був остаточно схвалений Євросоюзом 24 червня. До нього увійшли, зокрема, заходи проти російської індустрії скрапленого природного газу та обходу санкцій "дочками" європейських компаній у третіх країнах.

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Під обмеження також потрапили 116 фізичних і юридичних осіб РФ, включно зі співаком-путіністом Шаманом, актором-пропагандистом Іваном Охлобистіним, "Уральськими авіалініями" і розташованим в анексованому Криму міжнародним дитячим центром "Артек".

Серед ухвалених заходів ідеться про роз'яснення щодо заборон, які стосуються російських алмазів: у заяві написано, що ухвалені роз'яснення "призводять до гармонізації на міжнародному рівні з цього питання".

Швейцарська федеральна рада також продовжила строки, в які надаються дозволи на виведення інвестованих коштів з Росії, щоб дати можливість швейцарським компаніям законно припинити свою діяльність у РФ.

Санкції проти РФ - деталі

75 британських компаній визнали, що могли порушити санкції проти Російської Федерації минулого року.

Видання The Times пише, що згідно з даними Управління із застосування фінансових санкцій, з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року кількість компаній, які добровільно попередили Казначейство про можливе порушення санкцій, досягла 161.

Порушення санкцій може спричинити цивільні штрафи в розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів, а це приблизно 1,3 мільйона доларів, або 50% від вартості порушення, залежно від того, що більше. Також можуть відкривати щодо цих компаній кримінальні справи, в рамках чого можуть бути накладені необмежені штрафи або винесені вироки аж до тюремного ув'язнення.

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