Ці заходи є останніми в серії змін правил, покликаних перешкодити російському імпорту чутливих військових товарів, змусивши банки по всьому світу побоюватися брати участь у фінансуванні торгівлі.

США попереджають країни, які торгують із Росією, що вони ризикують зазнати вторинних санкцій, якщо дозволять російським банкам відкривати місцеві відділення для фінансування поставок товарів для військової машини Володимира Путіна.

Цей крок спрямований на те, щоб закрити обхідні шляхи, які Росія використовувала для обходу санкцій, зокрема, шляхом пошуку неясних способів оплати товарів подвійного призначення, необхідних для виробництва зброї для вторгнення в Україну, пише The Financial Times.

Воллі Адейемо, заступник міністра фінансів США, повідомив, що Вашингтон тепер готовий переслідувати країни, які дозволяють російським банкам відкривати відділення у своїх юрисдикціях, щоб обійти західні санкції - навіть якщо сам банк не перебуває під санкціями.

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"Ми будемо переслідувати філію, яку вони відкривають, а також інші організації та компанії у вашій юрисдикції, які з ними працюють", - сказав Адейемо.

"Це не тільки попередження про ведення бізнесу з дочірніми компаніями або філіями вже санкціонованої установи", - додав він, заявивши, що країни повинні зупинити створення будь-якої російської філії або дочірньої компанії, "оскільки це буде використовуватися для обходу санкцій, введених нашою коаліцією".

Ці заходи є останніми в серії змін правил, покликаних перешкодити російському імпорту чутливих військових товарів, змусивши банки по всьому світу побоюватися брати участь у фінансуванні торгівлі.

Указ, випущений Білим домом у грудні 2023 року, попереджає іноземні фінансові установи про те, що вони наражаються на ризик вторинних санкцій, якщо вони проводять або сприяють транзакціям, пов'язаним із російським військово-промисловим комплексом. У червні список суб'єктів, які підпадають під санкції, було розширено, щоб охопити будь-які російські суб'єкти, які підпадають під санкції.

Вважається, що ця загроза створює значні проблеми для Росії при фінансуванні імпорту чутливих товарів. Офіційні торговельні дані показують, що експорт з Китаю і Туреччини в Росію найбільш важливих військових товарів різко скоротився після цього указу.

Експорт з Китаю так званих "високопріоритетних" товарів, набір експортних постачань, які США та їхні союзники доклали особливих зусиль, щоб зупинити, впав з 421 млн доларів у грудні до 212 млн доларів у лютому.

Адейемо сказав, що Росія продовжує боротися за пошук каналів оплати товарів після недавніх санкцій США проти таких компаній, як VTB Bank Shanghai, єдиного представництва російського банку в Китаї, яке США внесли до чорного списку в червні.

Чиновник заявив, що США перемикають свою увагу на дрібніші банки в нових країнах після того, як більш ранній раунд тиску спонукав більших кредиторів у таких країнах, як Китай, Туреччина та ОАЕ, відмовитися від російських контрагентів.

Росія докладає зусиль зі створення альтернативних платіжних систем, досить сильних, щоб протистояти західному тиску, з такими країнами, як Китай та Іран, які поділяють її обурення з приводу фінансового домінування США.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян і прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін пообіцяли "забезпечити безперебійну і належну роботу каналів розрахунків" після зустрічі в Москві в четвер. Це включає в себе використання юаня і рубля для більшої кількості транзакцій, відкриття більшої кількості кореспондентських рахунків у своїх країнах і підтримку тісніших зв'язків між їхніми фінансовими системами.

Але Адейемо сказав, що домінування Заходу у світових фінансах означало, що більшість великих банків здалися під західним тиском.

"Вони ведуть набагато більше бізнесу зі США, ЄС, Великою Британією та рештою нашої коаліції, ніж із Росією", - заявив він. "Вони не хочуть втрачати доступ до долара, євро, фунта або ієни".

Санкції США проти РФ - деталі

Казначейство США в п'ятницю також додало до санкційних списків 400 осіб і організацій, "чия продукція і послуги дозволяють Росії підтримувати військові зусилля і обходити санкції". До числа нових учасників увійшли компанії, обвинувачені в закупівлі боєприпасів, відмиванні золота, отриманні верстатів і допомозі олігархам в обходженні від санкцій.

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