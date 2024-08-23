У списку санкцій - компанії, пов'язані з російським ВПК, а також паливно-енергетичним та металургійним секторами.

США 23 серпня оголосили про новий пакет санкцій, спрямований загалом проти 400 юридичних і фізичних осіб, як у Росії, так і за кордоном. Згідно з повідомленням Мінфіну США, до списку потрапило понад 60 російських компаній зі сфери оборонних технологій, чиї "продукти і послуги дають змогу Росії підтримувати її військові зусилля" в Україні.

"Росія перетворила свою економіку на інструмент на службі військово-промислового комплексу Кремля. Сьогоднішні дії Міністерства фінансів продовжують виконувати зобов'язання, взяті президентом Байденом і його колегами з G7 щодо порушення ланцюжків постачань і платіжних каналів російської військово-промислової бази", - сказав заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.

Проти кого спрямовані санкції

Як написав глава Офісу президента України Андрій Єрмак, у списку санкцій - компанії, пов'язані з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою і постачанням товарів подвійного призначення для військово-промислового комплексу Росії в обхід санкцій. За його словами, нові обмеження суттєво вплинуть на ключові для Росії нафтові та газові проєкти.

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Під санкції потрапили такі компанії, як:

ТОВ "Екропромстрой", дочірня компанія "Новатек", якій передано 40% ТОВ "Арктик СПГ-2";

ТОВ "Межрегионстрой", що будує об'єкти для проекту "Восток Ойл" від "Роснефти";

ПАТ "Якутська паливно-енергетична компанія" (ЯТЕК), відповідальна за проєкт "СПГ Якутія".

Санкції також накладаються на найбільших експортерів вугілля з Росії, таких як "СДС Вугілля", "УК Мечел-Майнінг", АТ "Будсервіс" і дві дочірні компанії "Росатома".

Крім того, до санкційних списків внесено російські інститути військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, а також компанії, що обслуговують потреби російського ВПК, разом з їхніми власниками та менеджментом.

"Під санкції потрапляють численні посередники з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які здійснювали поставки мікроелектроніки в Росію в обхід санкцій. Деякі з цих компаній поставляли товари на мільйони доларів. Крім того, санкції поширюються на мережі суб'єктів, залучених до забезпечення російського ВПК, включно з учасниками схеми постачання західних компонентів для виробника винищувачів Су", - написав Єрмак.

Крім того, зазначив глава ОП, США також посилюють контроль за експортом в Росію і Білорусію і обмежують доступ компаній цих країн до програмного забезпечення для верстатів з числовим програмним управлінням. До списку компаній, що підпадають під суворі вимоги ліцензування експорту, додано 131 компанію з Росії, Китаю, Ірану, Туреччини, ОАЕ, Казахстану та інших країн, яких підозрюють у порушенні санкцій.

Також росЗМІ звернули увагу, що до списку санкцій внесено Павла Бєлоусова, сина міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова. Крім того, обмеження торкнулися невістки чиновника, Євгенії Білоусової.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, попередній пакет санкцій США проти РФ, оголошений у червні, був спрямований проти більш ніж 300 фізичних і юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії, на Близькому Сході, в Європі, Африці, Центральній Азії та Карибському басейні.

24 червня ЄС схвалив 14-й пакет санкцій щодо Росії за війну проти України. До нього увійшли, зокрема, заходи проти російської індустрії скрапленого природного газу та обходу санкцій "дочками" європейських компаній у третіх країнах.

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