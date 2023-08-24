Пам’ятні монети "Сміливість бути. UA" продовжують серію "Безсмертна моя Україно".

Національний банк України презентував нові пам’ятні монети "Сміливість бути. UA", присвячені сміливості української нації, які символічно введені в обіг до 32 річниці Незалежності України.

Як зазначається в повідомленні на сайті НБУ, монету презентував голова НБУ України Андрій Пишний, зазначивши, що монета присвячена незламному українському народу.

"Вони особливі, адже зазвичай монети присвячуються особистостям, подіям чи якимось суто матеріальним речам. Але ми спробували віднайти щось, що нас об’єднує та є вартим того, щоб бути закарбованим на монеті. І ми знайшли спільну рису, яка є очевидною для всього світу, рису, яка, по суті, стала синонімом слова "українці". Це – сміливість! Щодня протягом цієї війни ми маємо можливість спостерігати за безліччю прикладів сміливості, звитяги, сили духу українців. Не лише ми – увесь світ! Ми присвячуємо цю монету хороброму і незламному українському народу", - сказав голова НБУ.

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Пам’ятні монети "Сміливість бути. UA" продовжують серію "Безсмертна моя Україно". Срібна монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г (одна тройська унція). Крім того, монета оздоблена локальною позолотою. Тираж срібної монети – до 5 000 штук.

На її аверсі зображено стилізовану композицію, що символізує Україну. Образ нашої Батьківщини втілено в символі тризуба, що перебуває "на вістрі" часу, сучасних трендів, суспільних процесів, уваги світу та творення нової світової історії. На дзеркальному тлі розміщено лезо меча; угорі – малий Державний Герб України.

На реверсі срібної монети міститься композиція, що символізує феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу. У центрі зображено золотисту зірку, що засяяла новою надією, яка завдяки неймовірній відвазі та рішучості українців зруйнувала непорушний ідеологічний "камінь-бетон" непереможності російської армії, що протягом багатьох десятиліть навіювався російською пропагандою усьому світу, а також вертикальний напис: СМІЛИВІСТЬ БУТИ. UA.

Пам’ятна монета з нейзильберу має номінал 5 гривень. Її дизайн повторює загальну стилізовану композицію срібної монети. Тираж монети з нейзильберу – 75 000 штук.

Автори ескізів пам’ятних монет – київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор – Володимир Атаманчук.

Зазначається, що придбати пам’ятні монети "Сміливість бути. UA" можна з 24 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізована одна тисяча срібних монет та 15 тисяч монет з нейзильберу, всі вони будуть доступні з першого дня продажу. Крім того, з вересня пам’ятні монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами (банки "Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк", "ПриватБанк") – у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Війна в Україні та нові монети

У січні 2023 року Українські пам'ятні монети було визнано одними з найкращих у світі. Одразу дві українські пам'ятні монети увійшли до списку десяти найкращих монет світу за підсумками міжнародного монетного конкурсу "Монета року".

19 травня Національний банк України презентував нову обігову пам’ятну монету "Сили підтримки Збройних Сил України".

11 серпня стало відомо, що Національні банки України та Польщі випустять спільний набір із двох срібних пам’ятних монет "Дружба та братство – найбільше багатство", який введуть в обіг до Дня Незалежності України. В Україні придбати набір можна буде з 31 серпня.

Також у серпні 2023 року Нацбанк випустив монету із зображенням ЗРК Patriot.

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