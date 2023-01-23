Українські монети перемогли в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" і "Сама художня монета року".

Одразу дві українські пам'ятні монети увійшли до списку десяти найкращих монет світу за підсумками міжнародного монетного конкурсу "Монета року".

Як повідомляє прес-служба НБУ, українські монети перемогли в номінаціях "Найраща монета про сучасну подію" і "Сама художня монета року".

Срібна монета номіналом в 10 гривень "25 років Конституції України" перемогла в номінації "Найкраща монета про сучасну подію". Вона присвячена 25-річчю прийняття Конституції України, що є головним джерелом національного права і одним з якорів української ідентичності.

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Монета з нейзильберу номіналом у 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" стала наймальовничішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документа - Акта проголошення незалежності України.

Війна в Україні та монети:

У квітні 2022 року Білий дім присвятив монету президенту України Володимиру Зеленському.

5 травня Естонія заявила про те, що випустить монету "Слава Україні".

10 травня 2022 року в США випустили пам'ятні монети з українською символікою.

6 липня 2022 року Білий дім випустив колекційну монету на честь захисників зміїного острова.

11 липня НБУ випустив нові монети, присвячені війні з Росією.

25 липня НБУ запустив в обіг пам'ятні монети серії "Збройні Сили України".

У листопаді 2022 року Національний банк ввів в обіг набір з трьох пам'ятних монет "державні символи України" - "Наш герб", "Наш прапор", "Наш гімн" , а також монету "Сад божественних пісень", присвячену видатному українському філософу і письменнику Григорію Сковороді. Також у листопаді презентували пам'ятну медаль"Місто героїв - Харків".

14 грудня 2022 року Нацбанк ввів в обіг ще одну нову пам'ятну монету.

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