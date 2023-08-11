В Україні придбати набір можна буде з 31 серпня.

Національні банки України та Польщі випустять спільний набір із двох срібних пам’ятних монет "Дружба та братство – найбільше багатство", який введуть в обіг до Дня Незалежності України, 24 серпня 2023 року.

Як повідомили в НБУ, унікальність цього набору полягає в тому, що ці монети утворюють символічну фігуру у формі серця. Крім цього, при з’єднанні монет разом орнамент у нижній частині утворює квітку – символ надії, життя та розвитку. Автором дизайну є заслужений художник України Володимир Таран.

"На аверсах монет зображено стрічки в кольорах стягів України та Польщі, які оздоблені гербами обох країн. У нижній частині монет – стилізовані зображення людських фігур, що символізують поточну ситуацію в обох країнах: на українській монеті – війну, її жахи та опір українського народу; на польській – допомогу, підтримку та співчуття. На реверсах монет зображено символічні постаті українця і поляка, які сидять за одним столом, накритим скатертиною, і діляться хлібом та вином", - зазначили в НБУ.

Відео дня

Номінал монет складає відповідно 10 гривень та 10 злотих, а загальний тираж – до 10 тисяч штук (по п’ять тисяч штук для України та Польщі). Половину тиражу виготовить Банкнотно-монетний двір НБУ, а іншу половину – Польський монетний двір.

В Україні придбати набір можна буде з 31 серпня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку, а також у банків-дистриб’юторів – "Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк", "ПриватБанк".

Пам’ятні монети в Україні

Нагадаємо, що нещодавно Національний банк представив нову лімітовану версію монети 10 грн, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображений американський зенітно-ракетний комплекс Patriot. Це вже третя монета із серії "Збройні Сили України": у жовтні минулого року Нацбанк ввів в обіг 10 гривень з військовослужбовцями територіальної оборони на реверсі, у травні 2023 року - з емблемою Сил підтримки ЗСУ.

23 січня 2023 року українські пам'ятні монети були визнані одними з найкращих у світі. Українські монети перемогли в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" і "Сама художня монета року".

Вас також можуть зацікавити новини: