Це третя монета із серії "Збройні Сили України" - у жовтні 2022 року НБУ ввів в обіг 10 грн з військовослужбовцями територіальної оборони на реверсі, у травні 2023 року - з емблемою Сил підтримки ЗСУ.

Національний банк України представив нову лімітовану версію монети 10 грн, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображений американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Як повідомляється на сайті регулятора, нова монета присвячена протиповітряній обороні. Вона не є колекційною і перебуватиме у вільному обігу. Наклад монети з ЗРК Patriot складе 10 млн штук – це 6% від поточної кількості монет номіналу 10 грн.

Оборотну пам'ятну монету "ППО - надійний щит України" Національний банк України вводить в готівковий обіг з 4 серпня 2023 року.

Відео дня

Монета номіналом 10 грн виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук – сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів). Рант монети - рифлений.

До кінця 2023 року планується введення в обіг ще двох обігових пам'ятних монет, одна з яких буде присвячена Збройним Силам України.

Це третя монета із серії "Збройні Сили України" – у жовтні 2022 року НБУ ввів в обіг 10 грн з військовослужбовцями територіальної оборони на реверсі, у травні 2023 року - з емблемою Сил підтримки ЗСУ.

Монети під час війни

25 липня 2022 року НБУ випустив в обіг пам'ятні монети серії "Збройні Сили України".

30 листопада 2022 року НБУ ввів в обіг набір з трьох пам'ятних монет "Державні символи України". Кожна пам'ятна монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу і прикрашена кольоровим друком.

23 січня 2023 року українські пам'ятні монети були визнані одними з найкращих у світі.

У травні 2023 року Нацбанк презентував пам'ятну монету, присвячену Силам підтримки ЗСУ. Монета за своїми характеристиками ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Водночас її реверс - тематичний, присвячений військовослужбовцям Сил підтримки Збройних Сил України.

Вас також можуть зацікавити новини: