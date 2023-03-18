У Росії вже заявили, що рішення не визнають і міжнародному правосуддю Путіна видавати не стануть.

Росія не може домогтися зняття міжнародних санкцій доти, доки президента Володимира Путіна і "дитячого" омбудсмена Марію Львову-Бєлову не видадуть Міжнародному кримінальному суду.

Про це в коментарі The New York Times висловився колишній посол з особливих доручень, який очолював Управління глобального кримінального правосуддя в Держдепі, Стівен Реп. Він зазначив, що рішення МКС зробить Путіна вигнанцем.

Куди б Путін не поїхав, йому весь час буде загрожувати арешт. "Це ніколи не зникне", - висловився Реп.

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Понад те, за його словами, Росія не може домогтися зняття міжнародних санкцій без виконання ордерів суду.

На думку Репа, в кінцевому підсумку Путін опиниться в Гаазі, де судили інших обвинувачених воєнних злочинців. "В іншому випадку, Путін помре з цим (ордером), що висить над його головою".

Ордер на арешт Путіна - що відомо

Напередодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і омбудсмена Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у насильницькій депортації українських дітей.

У Росії вже заявили, що рішення не визнають і міжнародному правосуддю Путіна видавати не стануть. Москва справді не ратифікувала Римський статут.

Головний прокурор МКС Карім Хан назвав рішення суду "історичним", оскільки вперше до кримінальної відповідальності можуть притягнути президента держави-члена Радбезу ООН.

Однак експерти погоджуються, що не варто очікувати значних результатів щодо притягнення Путіна до відповідальності найближчим часом. Разом з тим це великий сигнал російській еліті і союзникам РФ.

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