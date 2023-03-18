Росія стверджувала, що рішення МКС щодо Путіна не визнає.

Головний обвинувач Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що президент Росії Володимир Путін постане перед правосуддям у Гаазі за свої вчинені проти України злочини незалежно від аргументів Москви.

Як пише CNN, Хан відкинув припущення, що Путін уникне суду, оскільки Росія не ратифікувала Римський статут.

Прокурор послався на долю екс-президента Югославії Слободана Мілошевича і колишнього лідера Ліберії Чарльза Тейлора, які, здавалося, теж втечуть від відповідальності.

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"Усі вони були сильними та впливовими людьми, проте усі опинилися у залах суду", - підкреслив Хан.

Прокурор вважає нещодавнє рішення МКС історичним, оскільки Путін відтепер перший глава держави, яка є постійним членом Радбезу ООН, якому видали ордер на арешт.

Ордер на арешт Путіна – що відомо

17 березня МКС видав ордери на арешти Путіна й російського "дитячого" омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

У рішенні вказується, що ордери видані у справі про насильницьку депортацію українських дітей під час війни до Росії.

Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав ордер "неприйнятним", а представниця МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що РФ не визнає це рішення.

Український президент Володимир Зеленський вважає рішення МКС "історичним". А президент США Джо Байден назвав ордер на арешт Путіна цілком виправданим.

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