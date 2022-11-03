Розмір щомісячного внеску становитиме 3 або 1 мінімальну зарплату - залежно від кількості мешканців відповідного населеного пункту.

Верховна Рада ухвалила закон, який впроваджує обов'язкову сплату авансового внеску з податку на прибуток за кожен обмінний пункт валют.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Рада ухвалила в цілому закон (№7655) про зобов'язання зі сплати фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожен обмінний пункт валют. За - 249 депутатів", - написав Железняк.

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Він зазначив, що тепер кожен обмінний пункт повинен сплатити авансовий внесок у розмірі трьох мінімальних зарплат за кожен пункт обміну в населеному пункті, чисельність якого перевищує 50 тис.жителів; у розмірі однієї мінімальної зарплати - в населеному пункті, чисельність якого менше ніж 50 тис. жителів.

Відповідні зміни набудуть чинності з 1 січня 2023 року.

Війна і посилення вимог до обмінників:

29 липня 2022 року Нацбанк заборонив обмінникам розміщувати дані про курси валют на вулицях.

Інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню в стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі - копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Ця інформація буде розміщуватися виключно в касах установ та їх структурних підрозділів.

2 серпня 2022 року перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила про те, що необхідність посилення вимог до обмінників, в тому числі заборона розміщення курсів валют на вуличних табло, викликана їх спекуляціями щодо обмінного курсу.

За словами Рожкової, перевірки показали, що часто небанківські фінансові установи здійснюють фактичний продаж валют за курсом, який відрізняється від розміщеного на табло.

11 серпня 2022 року в парламенті заявили, що планують зобов'язати обмінники платити податок на прибуток авансом.

15 серпня 2022 року Національний банк попередив валютні обмінники про проведення позапланових виїзних перевірок.

7 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який зобов'язує обмінники валют платити фіксовану суму авансового внеску з податку на прибуток підприємств (№7655).

З 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6,5 до 6,7 тис.грн. Таким чином, розмір авансового внеску для обмінників складе 20,1 тис.грн для населеного пункту з понад 50 тис. жителів і 6,7 тис. грн, відповідно, для меншого.

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