Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,40 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього показника – 39,90 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 15 копійок і становить 42,25 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,40 грн за дол., євро - 41,50 грн за євро.

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Курс під час війни

З 21 травня 2022 року Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

21 липня Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяв плаваючий курс гривні. Через війну офіційний курс гривні 24 лютого 2022 року було зафіксовано на рівні 29,25 грн/дол.

Директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозував, що протягом 20-26 лютого готівковий курс долара перебуватиме у проміжку 39,5 - 41 грн/дол

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки будуть виставляти свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривень.

Економіст Олег Гетьман прогнозує, що навесні 2023 року курс долара в Україні може продовжити падати, гривня буде зміцнюватися.

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