Президент Франції запропонував випускати спільні євробонди.

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав випуск спільних європейських боргових зобов'язань для оплати пріоритетів, включаючи оборону і технології. Це може забезпечити збереження суверенітету Європи в умовах зростаючої конкуренції з Китаєм і США, пише Bloomberg з посиланням на заяву Макрона під час форуму в Давосі.

"Нам потрібно більше державних інвестицій в Європу, тому ми повинні відкрити другу фазу реінвестування, як це було під час кризи Covid, і, можливо, знову наважитися на випуск єврооблігацій для фінансування пріоритетів", – вказав президент Франції.

Для прикладу він розповів про пропозиції Естонії щодо випуску єврооблігацій для оборонної промисловості та України.

Відео дня

Агентство за посиланням на джерела повідомляє, що Естонія ще минулого року пропонували випускати облігації для фінансування витрат на оборону. Президент Європейської Ради Шарль Мішель підняв ідею оборонних облігацій у листопаді, заявивши, що це в "спільних інтересах".

Серед сфер, в які Європа повинна стимулювати інвестиції, Макрон назвав штучний інтелект, чіпи, космос і оборону.

"Я думаю, що 2024-2025 роки будуть роками, коли європейські країни і ЄС як організація опиняться в ситуації, коли потрібно буде вирішити, чи хочемо ми бути суверенними чи ні", – заявив він.

За його словами, Європі необхідно створити єдиний ринок капіталу, щоб стимулювати більше приватних інвестицій. Після багатьох років інерції в переговорах Макрон заявив, що готовий укласти угоду з меншою групою країн, якщо весь ЄС не зможе просунутися вперед.

Запозичення України

Раніше УНІАН писав, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "СС" (висока ймовірність дефолту).

Станом на 30 листопада 2023 року державний та гарантований державою борг України становив майже 5,123 трлн гривень, або 140,82 млрд доларів США.