Протягом листопада сума державного та гарантованого державою боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 164 млрд грн.

Станом на 30 листопада 2023 року державний та гарантований державою борг України становив майже 5,123 трлн гривень, або 140,82 млрд доларів США. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Державний та гарантований державою зовнішній борг становив 3,513 трлн грн (96,57 млрд доларів), або 68,58% від загальної суми. Внутрішній борг перевищив 1,609 млрд грн (44,25 млрд доларів), або 31,42%.

Протягом листопада сума державного та гарантованого державою боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 164,27 млрд грн та у доларовому еквіваленті – на 4,48 млрд доларів США.

Відео дня

Як зазначив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі, державний борг перевищив 5 трлн грн. За місяць держборг в гривні збільшився на 3,3%. На приріст вплинули залучення чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС, позики від Світового банку та розміщення ОВДП.

"З початку війни основний приріст державного боргу зумовлюється зовнішніми позиками від офіційних кредиторів на фінансування дефіциту бюджету, обумовленого війною: з 28.02.2022 державний борг зріс на 87,6% (+2 392,4 млрд грн), у валютному еквіваленті – на 50,9% (+47,5 млрд доларів)", – зазначив нардеп.

Утім, частину зовнішнього боргу реструктуризовано.

Держборг України

Група офіційних кредиторів України з країн Великої сімки (G7) та Паризького клубу погодила призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року. Це дозволить продовжити дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою, підписаного 14 вересня 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: