Агентство прогнозує зростання ВВП України у 2023 році.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "СС" (висока ймовірність дефолту).

Таке підтвердження відображає очікування Fitch подальшої реструктуризації комерційного боргу до закінчення дворічного мораторію на виплати за єврооблігаціями 1 вересня 2024 року, йдеться у повіомленні Fitch Ratings.

Водночас рейтинги дефолту емітента в національній валюті підтверджено на рівні "CCC-". Більш високий рейтинг боргу в національній валюті (РДЕ) відображає очікування, що він буде виключений з реструктуризації в наступному році.

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Як зазанчили в агентстві, рейтинг в нацвалюті відображає все ще значний кредитний ризик за довгостроковим боргом, частково через невизначеність щодо джерел фінансування протягом потенційно тривалого періоду дуже високого бюджетного дефіциту.

Fitch очікує, що війна в Україні триватиме протягом 2024 року в межах її поточних широких масштабів. Також агентство прогнозує зростання ВВП України на 5,1% у 2023 році після падіння на 29,1% у 2022-му. Це на 1,6 в. п. вище останнього огляду в червні. Причини – подальша адаптація бізнесу до умов війни, покращення споживчої довіри та зростання сільського господарства.

Бюджетний дефіцит залишатиметься високим. У 2023 році він зросте на 1,6 в. п., до 17% ВВП, у 2024-му – складе 16,9% ВВП. Інфляція зросте в середньому до 9,1% у 2024-2025 роках.

Кредитні рейтинги Fitch

Fitch – одне з трьох основних кредитних рейтингових агентств поряд з Moody's та S&P.

У червні 2023 року Fitch Ratings також підтверджувало довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "CC".

Раніше Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США до "AA+" (дуже високий рівень кредитоспроможності) з "ААА" (найвищий рівень кредитоспроможності).

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