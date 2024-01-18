Президенти України та Франції обговорили оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном та подякував за започаткування "Артилерійської коаліції". Про це Зеленський повідомив в Telegram.

"Дякую за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція" та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем "Цезар" у 2024 році та боєприпаси до них", - відзначив Зеленський.

Як поінформував президент України, з французьким колегою докладно було обговорено ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. "Важливо й надалі посилювати українську систему ППО", - додав Зеленський.

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Також, президент України вдячний за активне сприяння французькому бізнесу, який інвестує та готовий збільшувати інвестиції в Україну попри війну.

Разом з тим, Зеленський розповів Макрону про початок підготовки Глобального саміту миру. "Важливо залучити якнайширше коло країн до участі в ньому", - повідомив президент України.

"Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького Президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Макрон запланував поїздку в Україну в лютому. Метою візиту буде завершення двосторонньої угоди про гарантії безпеки між країнами. Крім того, Макрон пообіцяв, що в найближчі тижні Україні поставлять близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і кілька сотень бомб.

У Давосі під час Всесвітнього економічного форуму Макрон закликав демократичні країни допомогти Україні в боротьбі з російською агресією. Він закликав союзників триматися єдності і не дозволити Росії перемогти у війні.

Водночас, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував, що його країна виробить 78 САУ Caesar для України.

Крім того, за словами французького міністра, до кінця поточного року Франція постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів на місяць. Також Франці постачатиме в Україну по 50 ракет SCALP на місяць.

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