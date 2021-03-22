Оділь Рено-Бассо: Українська економіка зросте на 3% ВВП в 2021 році. При цьому збережеться винятково високий рівень невизначеності

Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, яка в понеділок розпочала свій перший візит до нашої країни, розповіла УНІАН про те, які результати хоче досягти на українському напрямку за часи свого керування банком та дала поради, як Україні подвоїти ВВП та залучати багато іноземних інвестицій.

Оділь Рено-Бассо очолила Європейський банк реконструкції та розвитку у жовтні минулого року, а до цього обіймала посаду генерального директора казначейства Франції, де вона займалася питаннями європейських і міжнародних фінансових відносин, торговельною політикою та фінансовим регулюванням.

На цій посаді вона також виконувала обов’язки віце-президента Європейського економічного і фінансового комітету, заступника в групах G7 і G20, заступника керуючого Світовим Банком, ЄБРР і Африканським банком розвитку.

Під час свого першого дводенного офіційного візиту в Україну, який відбувається 22 та 23 березня, президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо візьме участь у зустрічах на високому рівні, зокрема, з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр міністром Денисом Шмигалем.

Яка мета вашого першого офіційного візиту в Україну? З ким плануєте зустрічатися?

Це, насамперед, мій перший особистий офіційний візит в країну, в яку інвестує Європейський банк реконструкції та розвитку. У зв’язку з цим я рада бути в Україні. Планую зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, а також з іншими лідерами держави та бізнесу.

Очікую на обговорення реформ, які б розблокували інвестиції ЄБРР та інших як внутрішніх, так і іноземних інвесторів. Ці вкладення сприятимуть створенню нових робочих місць та покращать добробут українців. І це саме те, чого прагне ЄБРР. Також у рамках зустрічей планую обговорити пост-коронавірусне відновлення економіки.

Я, також, виступлю з промовою на презентації Національної економічної стратегії-2030. Приємно бачити, що вона відповідає загальним пріоритетам діяльності ЄБРР на наступні п'ять років, а саме: «озеленення» економіки, посилення інклюзивності та розвиток діджиталізації, що має забезпечити можливості для кожного.

Україна та ЄБРР співпрацюють вже 28 років. У чому ви вбачаєте місію ЄБРР в нашій країні на сучасному етапі?

ЄБРР та Україна є потужними партнерами майже три десятиріччя. Україна входить в трійку країн, куди найбільше інвестує банк. Тільки за минулі два роки ЄБРР надав українській економіці два мільярди євро. Також ми надаємо Україні комплексний пакет підтримки з метою сприяння її стабілізації, закріпленню реформ та здоровому, всеосяжному та стійкому зростанню.

Наші інвестиції сфокусовано на покращенні енергоефективності та енергетичної безпеки, реалізації аграрного та промислового потенціалу, розвитку якісної інфраструктури та підсиленні фінансового сектору. Ми поєднуємо інвестування з політичною співпрацею в таких ключових сферах, як адміністративна реформа, прозорі держзакупівлі та верховенство права. Ця співпраця необхідна для подолання корупції. Окрім цього, наша співпраця підтримує та опирається на євроінтеграційці прагнення України. Також банк відіграє ключову роль у трансформації Чорнобиля на безпечніше місце.

Реалізації яких прогнозів щодо України ви плануєте досягти за час свого президентства в ЄБРР, яке почалося в жовтні минулого року?

Ми твердо прагнемо надалі підтримувати відновлення економіки України.

Як і в 2020 році, усі інвестиції ЄБРР в Україну будуть направлені на допомогу економіці в подоланні наслідків пандемії коронавірусу, щоб країна вийшла з кризи сильнішою. Банк направить вкрай необхідне фінансування в ключові сфери і планує надалі зберегти високий рівень інвестицій в Україну.

Ми також докладемо всіх необхідних зусиль для підтримки тих ініціатив, які просувають боротьбу з корупцією, ефективне управління в державних компаніях, структурні реформи та сприяють створенню прозорого та передбачуваного бізнес-середовища. У цьому напрямку вже було зроблено чимало, але реформи мають бути продовжені та підсилені.

Пандемія не повинна сповільнити боротьбу з корупцією. Зокрема, громадянам України, як і бізнесу, необхідна прозора та ефективна судова система, якій можна довіряти. Окрім цього, критично важливим є забезпечення справедливих правил гри в економіці, на які не мали б вплив олігархи.

Чи задоволені ви результатом роботи банку у цьому напрямку?

Наразі ми тісно співпрацюємо з українською владою в питанні покращення державного управління та продовжуємо підтримувати боротьбу з корупцією. В ЄБРР переконані, що прогрес у цих напрямках буде винагороджено так званим «управлінським дивідендом», а також він дозволить зняти стримуючі фактори для реалізації потенціалу росту економіки. Зазначу, що це - довгострокова ініціатива, але вона є головною та правильною вимогою українського суспільства.

Наприклад, в 2020 році ми спільно з Україною запустили ініціативу щодо покращення корпоративного управління в державних компаніях. Пілотним проектом стала програма трансформації Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»). У рамках цієї ініціативи ми поєднуємо кредитування у розмірі 450 мільйонів євро на розвиток української дорожньої інфраструктури з амбіційною програмою реформування закупівель. Це дозволить забезпечити повну прозорість та боротьбу з корупцією в цій сфері.

Минулого року ми надали кредит національному поштовому оператору «Укрпошта. Він також пов’язаний з просуванням антикорупційної реформи та забезпеченням ефективного управління.

Зазначу, що наше фінансування державних компаній завжди залежить від прогресу в сфері вдосконалення корпоративного управління. Ми вже співпрацюємо з «Нафтогазом», «Укренерго» та «Укрпоштою» над покращенням правил, практик і процесів в управлінні цих компаній, що сприяє покращенню їх діяльності та загальної відповідальності.

Якими є результати співпраці України та ЄБРР у минулому році? Які заходи плануєте реалізувати у 2021 році?

У минулому, надскладному як для України, так і для решти країн році, ЄБРР продовжив надавати вкрай затребуване фінансування. Борючись з невизначеністю, яку спровокувала пандемія, ми допомагали бізнесу адаптуватися до нових реалій та працювали над тим, щоб ключове інвестування в державний і приватний сектори не було підірвано кризою.

Зокрема, банк у минулому році надав Україні загалом 812 мільйонів євро фінансування, що робить її одним з трьох головних отримувачів фінансової допомоги разом з Туреччиною та Єгиптом.

Особливо я пишаюсь тим, що ЄБРР збільшив до рекордних розмірів інвестиції в український корпоративний сектор. Ми продовжимо це реалізовувати і в 2021 році.

Серед наших головних пріоритетів - розвиток програми для державних компаній і агентств щодо боротьби з корупцією та реформи в сфері закупівель. Це буде продовження уже розпочатої ініціативи відносно «Укравтодору».

Ми також закликаємо всі відповідальні сторони швидко вирішити ситуацію щодо відновлювальних джерел енергетики, щоб розблокувати фінансування для більшої кількості проектів.

Україна цього року ухвалила довгострокову економічну стратегію-2030, що, зокрема, має за мету зменшити частку державних банків з 55 до 25%. Чи має плани ЄБРР заходити в капітал державних українських банків? Якщо так, то до яких саме банків?

Ми вітаємо і заохочуємо зниження частки держави в банківському секторі через приватизацію. Продовження підтримки цієї реформи та трансформації таких банків є нашою метою. Зокрема, ми працюємо з «Ощадбанком» над його комплексною трансформацією і сподіваємося, що ці зусилля призведуть до доприватизаційних інвестицій у банк вже у цьому році.

Які сфери економіки України ви вважаєте найбільш перспективними для інвестування з боку вашого банку?

Багато напрямків економіки мають величезний потенціал, зокрема, аграрна сфера, енергетика, транспорт, інформаційні технології. Якщо ви мене запитаєте, в якій сфері реформи можуть дати найбільший результат, то це, безсумнівно, сектор державних підприємств та компаній. Радикальна їх реформа, включаючи державні банки, необхідна для досягнення здорового та швидкого економічного розвитку.

Звичайно, уряд розуміє, що такі компанії не завжди гнучкі та ефективно керовані, тому висловлює свою відданість максимізації їх ефективності шляхом покращення управління та переосмислення ролі держави в їх керованості.

Ми вітаємо таку позицію української влади та готові брати участь в спільних ініціативах з критично важливих питань для української економіки.

Які дії влади дозволили б залучити більше іноземних інвестицій в Україну?

Ключовим пріоритетом для України має бути відновлення довіри до її економічних інституцій та встановлення верховенства права. Влада має рухатися вперед в питаннях боротьби з корупцією, судової реформи, реформи державного управління та приватизації.

Окрім цього, критичним є збереження незалежності таких інституцій як Національний банк. Це надважливо для макроекономічної стабільності та доступу України до зовнішніх запозичень та інвестицій.

Яким є останній прогноз банку щодо розвитку української економіки на 2021-2022 роки?

Наші економісти якраз в процесі оновлення прогнозів, але в останньому, жовтневому, ми спрогнозували, що українська економіка зросте на 3% ВВП в 2021 році. При цьому збережеться винятково високий рівень невизначеності.

Україна в ухваленій економічній стратегії до 2030 року планує подвоїти ВВП – зі 150 до 300 млрд доларів. На вашу думку, чи це реально? Які б кроки допомогли нам досягти цього показника?

Українська економіка має прискорити своє економічне зближення з державами-партнерами в Центральній Європі. Подвоєння ВВП в наступні 10 років є обґрунтованою ціллю, яка потребує комплексної політики стимулювання економічного росту. Україна має величезний потенціал, особливо в її людях та молоді,але продовження реформ залишається ключовим показником для економічного розвитку.

В Україні все ще є структурні слабкості, які негативно впливають на темпи економічного зростання. Продуктивність праці залишається нижче рівня інших країн регіону. Прогрес в ключових сферах управління створить справедливі правила гри для інвесторів та роботодавців, що, в свою чергу, є вкрай важливим для реалізації потенціалу зростання економіки.

Чи впливає стан відносин України та МВФ на співпрацю з ЄБРР? Що можете порадити українській владі, аби покращити відносини з Фондом?

У будь-якій країні, а Україна не є винятком, діюча програма МВФ є індикатором відданості держави реформам і своєрідним якорем для них. Успішна співпраця України з МВФ є доступом до фінансових ринків, привабливістю для інвесторів і загальною макроекономічною стабільністю. Ми тісно співпрацюємо, хоча МВФ надає бюджетну підтримку, а ЄБРР сфокусований на фінансуванні окремих проектів..

Якою ви бачите Україну через 10 років?

Сподіваюсь, що через десять років Україна буде державою, яка керуватиметься цінностями та стандартами Європейського Союзу, із міцнішим верховенством права, більшою соціальною згуртованістю та довірою громадян, значно «зеленішою» економікою, гендерною рівністю та рівністю прибутків.

Ми живемо у дуже непевні часи. Стало дуже важко робити довгострокові планування. Однак, саме в такі часи невизначеності нам усім необхідно триматися за речі, які для нас, для населення та країн, є найціннішими. Варто фокусуватися на тому, що ми можемо контролювати, та шукати можливості, які з’являються в період кризи.

На мій погляд, Україна повинна зосередитися на реформах та скористатися можливістю побудувати більш «зелене» майбутнє. «Зелене» означає визначення довгострокового шляху до вуглецевої нейтральності, що впливатиме на життя в найближчі роки.

ЄБРР готовий ще більше інвестувати в «зелену» економіку на всіх рівнях, особливо в українських містах, задля розвитку сучасного громадського транспорту чи управління відходами. Однак, майбутнє у ваших руках.

Яких результатів ви плануєте досягти за час свого президентства в ЄБРР для європейського регіону загалом?

Моя мета - щоб ЄБРР у часи невизначеності продовжував бути сильним та надійним партнером для держав, в які він інвестує. Я докладатиму усіх можливих зусиль, аби всі країни, з якими ми співпрацюємо, втримали та пришвидшили свій темп переходу через кризу спричинену коронавірусом, до всеосяжного та стабільного відновлення.

Наша увага зосереджена на «озелененні» економік, у які ми інвестуємо, посиленні економічної інклюзивності та забезпеченні цифрової трансформації, яка створює можливості для кожного.

Богдан Слуцький, Павло Степанець

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