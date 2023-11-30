Курс гривні до євро на п’ятницю встановлений на рівні 39,72 грн/євро.

Національний банк України на п’ятницю, 1 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,35 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 39,72 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 24 копійки порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,35/36,37 грн/дол., євро - 39,78/39,80 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 30 листопада, залишився на попередньому рівні – 37,70 грн за долар в середньому. Курс євро щодо гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і становить 41,12 грн за євро.

У "ПриватБанку" курс готівкового долара сьогодні, 30 листопада, залишився на попередньому рівні – 37,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 41,00 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні вранці не змінювався і становить 37,55 грн/дол. (продати долар можна за 37,45 грн). Євро також залишився на попередньому рівні - 41,00 грн/євро (курс продажу – 40,85 грн/євро).

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