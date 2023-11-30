Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,32 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 30 листопада, залишився на попередньому рівні – 37,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 41,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,85 грн, євро - за курсом 40,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою також залишився на вчорашньому рівні - 41,32 грн.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, готівковий курс долара до гривні в банках України залишився на попередньому рівні – 37,70 грн за долар в середньому. Курс євро щодо гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і становить 41,12 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні не змінювався і становить 37,55 грн/дол. (продати долар можна за 37,45 грн). Євро також залишився на попередньому рівні - 41,00 грн/євро (курс продажу – 40,85 грн/євро).

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. У законі припущення щодо курсу долара до гривні визначено на рівні 40,7 грн за долар у середньому за рік (проти 41,4 грн за дол. у першому читанні законопроекту).

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