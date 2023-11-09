Курс гривні до євро на п’ятницю встановлений на рівні 38,52 грн/євро.

Національний банк України на п’ятницю, 10 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,04 грн/дол., тобто гривня знову залишилася на попередньому рівні.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п’ятницю встановлений на рівні 38,52 грн/євро, тобто гривня послабшала на 7 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом НБУ.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,06/36,08 грн/дол., євро - 38,61/38,63 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 9 листопада, залишився на рівні попереднього показника – 37,40 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 40,40 грн за євро.

Середній готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 9 листопада, залишився на рівні попереднього показника – 37,70 грн за долар. Щодо євро середній курс гривні сьогодні подешевшав на 2 копійки - до 40,40 грн за євро.

У проекті державного бюджету на 2024 рік закладено прогнозний курс у 40,7 грн/дол. проти попереднього прогнозу у 41,4 грн/дол.

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