Зауваження та пропозиції до проекту постанови приймаються до 3 березня 2024 року.

Національний банк пропонує для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Зміни пов’язані з необхідністю приведення вказаних правил у відповідність до законодавства. Про це повідомила прес-служба регулятора.

Зазначається, що передбачені такі нововведення:

доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;

уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Нацбанк Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

уточнити види перевірок, що здійснює НБУ, під час проведення яких банки зобов’язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

У НБУ підкреслили, що такі норми містить проект постанови правління Нацбанку "Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці".

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Згідно із вказаним документом, доповнено пункт про те, що банки, за запитом уповноважених державних органів та осіб, надають у паперовому або електронному вигляді банківську інформацію.

Зокрема йдеться про інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; єдиний ідентифікатор НБУ надавача платіжних послуг контрагента; найменування надавача платіжних послуг контрагента. Варто зазначити, що це можуть бути номери платіжних карток як платинка, так і одрежувача коштів.

Наразі банки за запитом певних держорганів надають інформацію: про наявність рахунків; номери рахунків; залишок коштів на рахунках; операції списання та/або зарахування на рахунки; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер рахунку контрагента.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови приймаються згідно з формою до 3 березня 2024 року.

Діяльність НБУ

Національний банк рішенням від 20 лютого вирішив оптимізувати низку валютних обмежень, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу для захисту міжнародних резервів та збереження стійкості валютного ринку.

Нацбанк також дозволив більші коливання курсу. В середині лютого відбулося одне з найбільших ослаблень офіційного курсу гривні від моменту переходу до керованої гнучкості курсу в жовтні.

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