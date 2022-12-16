З 1 січня 2023 року російські окупанти планують заборонити обіг гривні у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.
Як заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, окупанти змушують жителів Мелітополя міняти українську гривню на російські рублі.
"З 1 січня загарбники посилять і економічний терор - заборонять обіг гривні та прирівняють його до "федерального злочину", - повідомив мер.
За словами Федорова в місті посилилися фільтраційні заходи - перевіряють мобільні телефони, автомобілі, городян садять в підвали.
Мелітопольський фронт: що відомо
13 грудня по базі окупантів у Мелітополі було завдано потужного удару. Ворог розмістив свої війська в місцевій школі.
Пізніше стало відомо, що в Мелітополі ЗСУ знищили керівний склад 58-ї армії Росії.
Американська преса вважає, що наступним епіцентром війни стане битва за Мелітополь.
15 грудня полковник Світан заявив про те, що операція зі звільнення Мелітополя почалася.