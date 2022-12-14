Україна нарощує зусилля з ізоляції і послаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополь, передає видання.

Фронт українсько-російської війни незабаром буде проходити по лінії навколо Мелітополя.

Як пише видання The New York Times, деокупація Мелітополя у Запорізькій області стане ключом до звільнення всього півдня України.

"Україна нарощує зусилля з ізоляції і послаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополь і навколо нього напередодні того, що, як очікується, стане наступним важливим етапом війни – українського наступу з метою витіснити російські війська з півдня України", - йдеться у публікації американського медіа.

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Мелітополь розташований на перехресті двох автомагістралей і залізничної лінії, що з'єднує Росію з окупованим Кримом та іншими захопленими територіями на півдні України, передає видання.

NYT повідомляє, що українське командування усвідомлює важливість Мелітополя і вже зараз ЗСУ завдають серйозних ударів в тил ворога поблизу цього міста.

Мелітопольський фронт: що відомо

13 грудня по базі окупантів у Мелітополі був завданий потужний удар. Ворог розмістив свої війська у місцевій школі.

Пізніше стало відомо, що в Мелітополі ЗСУ знищили керівний склад 58-ої армії Росії.

Рашисти звозять поранених солдат в Мелітополь.