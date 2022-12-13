Також поранено 100 окупантів.

В результаті удару українських військових пункту дислокації особового складу окупантів 11 грудня в Луганській області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 - пораненими, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"В результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 - пораненими", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підтверджено ураження противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області.

Відео дня

"Так, крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження особового складу російських окупантів", - поінформували в Генштабі.

Вибухи у Мелітополі та Кадіївці – що відомо

Останніми днями ЗСУ випустили багато снарядів по місцях розташування ворожих військ у Запорізькій та Луганській областей. У понеділок, 12 грудня, стало відомо про удари по лігву співробітників ФСБ в одному з готелів Мелітополя.

11 грудня ЗСУ розгромили базу "вагнерівців" у Кадіївці Луганської області. Дані щодо втрат РФ були невідомі.

Сьогодні, 13 грудня, знову стався приліт по базі окупантів у Мелітополі. Ворог розмістив свої війська у місцевій школі.

Вас також можуть зацікавити новини: