За словами місцевих, є щонайменше один ліквідований окупант.

Сьогодні близько 14:00 стався вибух в одній зі шкіл Мелітополя, де були розміщені окупанти.

Як пише мер міста Іван Федоров, одразу після вибуху росіяни перекрили дороги.

"Місцеві мешканці повідомили про автоматні черги і засвідчили тіло, накрите чорною плівкою. Чекаємо на подробиці хто виявився 200-им", - написав Федоров.

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Вибухи у Мелітополі – актуальні новини

У Запорізькій області триває ліквідація окупантів та їхніх посіпак. Так, у ніч на 10 грудня вибухи прогриміли одразу в кількох базах російських загарбників. Попередньо, "підсмажилося" близько 200 окупантів.

6 грудня в місті підірвали колаборанта Миколу Волика – колишнього депутата райради від "Опозиційної платформи – За життя".

Прильоти по ворогу зафіксовані у Травневому та Пологах Запорізької області.

Крім того, 12 грудня стало відомо про удар ЗСУ по стратегічному мосту в Мелітополі.

Війна в Україні – головне

Росіяни зосередилися на захопленні Донецької області та утриманні логістичних шляхів у Луганській. Найпекельніші бої тривають під Бахмутом, де, за словами захисників, ворог відправляє "на м’ясо" сотні військових щодня.

ЗМІ констатують скорочення боєприпасів росіян, через що Москва відправляє своїм військам БК "40-річної давності".

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 95 260 загарбників і тисячі одиниць ворожої техніки.

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