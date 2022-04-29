Це нетиповий крок для організації.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш анонсував грошові виплати для постраждалих від війни українців.

Про це йшлося під час його спільної з президентом Володимиром Зеленським прес-конференції в Києві.

За словами генсека, ООН готова до унікального для себе кроку - виплати готівкової допомоги.

"Ми готові надавати готівкові виплати. До кінця травня хочемо покрити 1,3 мільйона осіб, до серпня – 2 мільйони осіб. Це відбудеться в координації з українським урядом", - заявив Гутерреш.

Примітно, що зазвичай ООН надає готівкову допомогу тільки там, де уряд цього не може зробити. Цього разу кошти доведеться виплачувати жителям територій, де уряд функціонує.

"Наша роль - не замінити уряд, а підтримати уряд, тому що Україна — розвинена країна", — сказав Гутерреш.

Як писав УНІАН, генсек ООН Антоніу Гутерреш також визнав нездатність Ради Безпеки цієї організації запобігти війні Росії проти України і зупинити її.

Він зауважив, що місія ООН в Україні розгорталася дуже швидко, але "не все працює ідеально".

Нагадаємо, 28 квітня генсек ООН Антоніу Гутерреш відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час його візиту російські військові завдали удару по центру Києва. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що те, що Росія вразила Київ крилатими ракетами саме тоді, коли генеральний секретар ООН відвідали нашу столицю - "огидний акт варварства".

Сам же Гутерреш, який днем раніше відвідав Москву для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, в коментарі BBC заявив, що він "шокований" цим обстрілом.

Відомо про два влучання в Шевченківському районі Києва в результаті ворожої атаки на місто в четвер. Зокрема, ворожа ракета влучила в нижні поверхи житлового будинку. Постраждали 10 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: