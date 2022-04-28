Антоніу Гутерреш наголосив, що тисячі цивільних потребують життєво важливої допомоги.

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш прокоментував ситуацію в Маріуполі та необхідність евакуації людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільного з президентом Володимиром Зеленським брифінгу сьогодні у Києві.

"Маріуполь - це криза у кризі. Тисячі цивільних потребують життєво важливої допомоги... Їм потрібен рятівний маршрут, щоб залишити це пекло. Під час мого візиту до Москви президент Путін загалом дав згоду на залучення ООН та Міжнародного комітету червоного хреста до евакуації цивільних з "Азовсталі". Сьогодні з паном Зеленським у нас була можливість обговорити це питання. Тривають інтенсивні дискусії щодо перетворення цієї пропозиції на реальність", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Маріуполі продовжуються запеклі бої з ворогом, меткомбінат "Азовсталь", в підвалах якого перебувають більше тисячі мирних жителів міста, а також українські військові, практично зруйнований та розбомблений.

Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним або воєнним шляхом.

Влада України запропонувала російському керівництву запровадити великоднє перемир'я у Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитись на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових. але росіяни відмовилися.

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