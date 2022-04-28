В Шевченківському районі Києва було два ворожих влучання, поділився мер.

В Києві у серед ввечері, 28 квітня, окупанти у Шевченківському районі влучили у нижні поверхи житлового будинку.

В результаті нового обстрілу столиці госпіталізовані троє постраждалих, написав в Telegram мер Віталій Кличко.

"Друзі! Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці…", - зазначив очільник міста.

Пізніше Кличко додав, що після обстрілу проводилося обстеження будинків, які знаходяться недалеко від пошкодженої будівлі.

"…Уточнення по Шевченківському району. Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники та медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих", - поділився мер.

Радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram повідомив, що у Києві житловий будинок був атакований ворожими крилатими ракетами, запущеними з окупованого Криму.

За його даними, внаслідок ракетного удару по столиці постраждали та госпіталізовані шість осіб.

Геращенко також показав фото двигуна крилатої ракети, яка влучила в житловий будинок.

"Це - двигун російської крилатої ракети. Ще гарячий... Він буде переданий нашим фахівцям-ракетникам для вивчення", - додав радник міністра.

У Головному управлінні ДСНС України в Києві поділилися, що внаслідок ворожого ракетного удару, за попередніми даними, постраждали 10 осіб, а п'ять - врятовано.

Раніше Антон Геращенко повідомив, що ввечері 28 квітня в Шевченківському районі Києва - на Лук'янівці, було два потужних вибухи.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів у низці населених пунктів, зокрема, у Києві.

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