Генсек ООН шокований тим, що Київ обстріляли ракетами під час його візиту.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш визнав нездатність Ради Безпеки цієї організації запобігти війні Росії проти України і зупинити її.

Про це йшлося під час його спільної з президентом Володимиром Зеленським прес-конференції в Києві.

"Дозвольте пояснити. Рада Безпеки не змогла зробити все, що в її силах, щоб запобігти цій війні і зупинити її. Це стало причиною масового розчарування, фрустрації і гніву. Але кожен представник і представниця ООН працюють щодня для українців, пліч-о-пліч з українськими організаціями", - заявив він.

За його словами, місія ООН в Україні розгорталася дуже швидко, але "не все працює ідеально".

"Будь-яка допомога, яку ми можемо надати, блякне на тлі поточних потреб", - сказав генсек ООН і запевнив, що організація докладатиме більше зусиль.

Як писав УНІАН, 28 квітня генсек ООН Антоніу Гутерреш відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час його візиту російські військові завдали удару по центру Києва. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що те, що Росія вразила Київ крилатими ракетами саме тоді, коли Генеральний секретар ООН відвідали нашу столицю - "огидний акт варварства".

Сам же Гутерреш, який днем раніше відвідав Москву для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, в коментарі BBC заявив, що він "шокований" цим обстрілом.

Нагадаємо, відомо про два влучання в Шевченківському районі Києва внаслідок ворожої атаки на місто в четвер. Зокрема, ворожа ракета влучила в нижні поверхи житлового будинку в Шевченківському районі міста. Постраждали 10 осіб.

Радник глави ОПУ Олексій Арестович, коментуючи цю атаку на Київ, сказав: "Як має реагувати на це генсек ООН і сама ООН? Тобто вони просто плюнули йому в спину, смачно, з кров'ю. І зрозуміло, що це помста за його оцінки в Москві. За те, що він сказав, що це війна, а не спецоперація. За те, що сказав, що російська армія займається військовими злочинами. РФ стріляє йому в спину. Для крилатої ракети різниця між тим, куди попало і де знаходився [Гутерреш] - це все одно, що для пістолета 2 мм. йому стрельнули біля скроні. Цікаво, РФ залишиться постійним членом РБ ООН, чи вона вкотре проковтне це?".

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