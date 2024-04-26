Номінал монети 5 грн, тираж – 40 тис. одиниць.

У 38-му річницю Чорнобильської катастрофи, 26 квітня, НБУ вводить в обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний". Це вже четверта монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника, повідомила прес-служба регулятора.

Зазначається, що лелека чорний є рідкісним птахом, який став одним із своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні.

"Лелека чорний занесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку, охороняється Бернською і Боннською конвенціями. Наразі його популяція на території Чорнобильського заповідника зростає. Це свідчить про відновлення екосистеми регіону, та про те, що заповідник стає осередком біорізноманіття навіть в умовах радіаційного забруднення", – підкреслили у НБУ.

Відео дня

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку чорного, над яким угорі – пташенята в гнізді.

На аверсі – в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

Номінал пам’ятної монети – 5 грн, вона виготовлена з нейзильберу. Тираж – 40 000 од.

Придбати монету можна буде вже відсьогодні в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Пам’ятні монети в Україні

14 лютого, до Дня закоханих, Нацбанк ввів у обіг пам’ятну монету "Кохання". У грудні 2023 року Національний банк презентував новий набір пам’ятних монет "Щедрик – колядка дзвонів", присвячений одному з національних музичних символів України – всесвітньовідомій колядці "Щедрик" в обробці композитора Миколи Леонтовича.

У жовтні 2023 року, з нагоди Дня захисників та захисниць України, в Національному банку презентували нові пам’ятні монети "Захисниці", присвячені українським жінкам, які стали на захист Батьківщини.

Вас також можуть зацікавити новини: