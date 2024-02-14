Монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ, а поступово – і в банках-дистриб’юторах.

Сьогодні, 14 лютого, в День закоханих, Національний банк вводить у обіг пам’ятну монету "Кохання", повідомила прес-служба регулятора.

Пам’ятна монета "Кохання" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.

"На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова "кохання", написані найпоширенішими мовами світу. Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів", – йдеться в повідомленні.

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На реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Зазначається, що така композиція символізує "всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі".

Із 14 лютого 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ, а поступово – і банками-дистриб’юторами. Тираж монети – до 50 000 штук.

Пам’ятні монети в Україні

Наприкінці 2023 року Нацбанк презентував набір пам’ятних монет "Щедрик – колядка дзвонів", присвячений одному з національних музичних символів України – всесвітньовідомій колядці "Щедрик".

У День Збройних Сил України, 6 грудня 2023 року, в Національному банку відбулася презентація нової обігової пам’ятної монети "Командування об’єднаних сил Збройних Сил України".

2 жовтня 2023 року, з нагоди Дня захисників та захисниць України, в Національному банку презентували нові пам’ятні монети "Захисниці", присвячені українським жінкам, які стали на захист Батьківщини.

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