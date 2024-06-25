Нацбанк презентував нову пам’ятну монету: як вона виглядає (фото)

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких пам’ятних монет.

Національний банк України 25 червня ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету "Медичні сили Збройних Сил України".

Як повідомила прес-служба НБУ, ця монета продовжує серію "Збройні Сили України" та присвячена самовідданій праці військових медиків, які забезпечують кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільному населенню, що опинилося в зоні бойових дій.

Нову обігову пам’ятну монету перед особовим складом Медичних сил ЗСУ презентували в одному з військових госпіталів Києва заступник голови Нацбанку Олексій Шабан та командувач Медичних сил ЗСУ генерал-майор Анатолій Казмірчук.

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"Ці монети пронесуть крізь час пам’ять героїчних вчинків наших військових лікарів, медичних сестер, бойових медиків і всіх інших працівників сектору охорони здоров’я які залучені до медичної евакуації, лікування та реабілітації поранених, травмованих та хворих військовослужбовців", – сказав Анатолій Казмірчук.

Монета має звичайний для 10 гривень аверс та тематичний реверс.

По колу на реверсі розміщені написи: "Професіоналізм та милосердя" і "Медичні Сили Збройних Сил України".

У центрі рельєфно зображено емблему Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Центральним елементом щита є хрест, на який накладено стилізовану змію, що обвиває пірнач. Хрест символізує визнаний у Європі та світі знак всебічної допомоги та захисту, а змія, що обвиває пірнач, – символ медичних сил. На задньому плані схематично зображено пікселі камуфляжу.

Зазначається, що, як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета "Медичні сили Збройних Сил України" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

"Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет. Водночас частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики, тираж яких – 20 тисяч штук. Їх продаж розпочнеться з 2 липня 2024 року", - сказано в повідомленні.

Пам’ятні монети в Україні - останні новини

У 38-му річницю Чорнобильської катастрофи, 26 квітня 2024 року, НБУ ввів у обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний". Вона стала четвертою монетою з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.

14 лютого, до Дня закоханих, Нацбанк ввів у обіг пам’ятну монету "Кохання".

У День Збройних Сил України, 6 грудня 2023 року, в Національному банку відбулася презентація нової обігової пам’ятної монети "Командування об’єднаних сил Збройних Сил України".

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